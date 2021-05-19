رقصت في الشارع واعتذرت للشعب .. من هي المهرة البحرينية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر اسم المهرة البحرينية، محركات البحث على "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها أثناء رقصها "رقصة العرضة"، بأحد الشوارع لاستقبال السعوديين.

في هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن المهرة البحرينية:

- اسمها الحقيقي فجر وليد.

- من مواليد 30 يونيو عام 1991.

- تزوجت من المنتج والممثل الكويتي عادل المسلم .

- بدأت مشورها الفني عام 2013 بمسرحية "عاشقة الجن".

- حصلت على لقب أجمل عارضه أزياء عام 2013.

- لقبت بسفيرة الزي العربي عام 2014.

- تخرجت من جامعة البحرين قسم إدارة أعمال.

- شاركت في مسلسلات :"سواق وشغالة، سراي البيت، لقيت روحي".

- قدمت أربعة مسرحيات وهم :"عاشقة الجن، هاجر، زومبي، صرخة الاشباح".

- اعتذرت للشعب البحريني بسبب الفيديو الذي انتشر لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترقص في الشارع لاستقبال السعوديين.

- ظهرت المهرة في بث مباشر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه :" أتوجه بالاعتذار للشعب البحريني، اعترف بغلطتي، ولكن أنا منذ أربع سنوات مقيمة بشكل كامل في البحرين ولم أرتكب أي خطأ، وبعد ماحدث اعترف بالخطأ الذي قمت به".