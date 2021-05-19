منى زكي تكشف قصة زواج والدتها من رجل كبير في عمر 14 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روت الفنانة منى زكي قصة زواج والدتها في عمر الـ14 سنة، خلال حديثها عن كواليس مسلسل "لعبة نيوتن".

وقالت منى خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي :" بابايا كان نصير للمرأة وقصته مع مامتي قصة جميلة، مامتي باباها حصله ظروف وهي عندها 14 سنة، وخسر فلوس كتير، ومامتها من خوفها كست مصرية، لأن كان عندها 5 ولاد جوزت بنتها وهي عندها 14 سنة لراجل كبير جدا، هي كانت مش فاهمة يعني إيه جواز، وقضت 4 شهور من حياتها مع زوج أكبر منها بكتير جدا، وحملت منه وهربت أول ما حملت منه راحت قعدت عند خالتها، من كتر ما هي مش قادرة تتقيل العيشة دي. وكانت عايزة تكمل تعليمها وعملت كده، فضلت قاعدة عند خالتي وكملت تعليمها، وبابايا شافها وحبها، وعارف إنها متجوزة ومخلفة وخد كل ده في حضنه وحبها حقيقي، وشايف إن دي حاجات ما كسرتهاش وقوتها أكتر، وكان كتير هو اللي يتسند عليها، وأول ما كملت تعليمها إتطلقت وإتجوزت بابايا، أمي ست قوية جدا، وبابا راجل محب وعظيم".

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسن.