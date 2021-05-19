قبل حرق جثمانها بثوان… امرأة هندية “تعود ” إلى الحياة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 49 دقيقة

بعد أن اعتقد أقاربها أنها ميتة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وقبل احراق جثمانها بثوان، استيقظت امرأة مسنة بالغة من العمر 76 عاما، من غيبوبتها، حيث أفادت صحيفة Fox8 الهندية نقلا عن وسائل الإعلام المحلية، ان إحدى المسنّات من أهالي مدينة (براماتي) الهندية خضعت للعلاج في عزلة منزلية، لكن في 10 أيار الجاري تدهورت حالتها، وقررت الأسرة نقلها إلى المستشفى.

مع ذلك فإن المرأة فقدت الوعي في طريقها إلى المستشفى، واعتقد أقاربها أنها توفيت وبدأوا يستعدون لحرق جثتها، مع العلم أن حرق جثث الموتى يتم في الهند بمحارق جنائزية في الهواء الطلق.

فتحت الهندية عينيها وبدأت في البكاء قبل لحظات من بدء أفراد عائلتها في إقامة مراسم حرق الجثة، ثم أعيدت المرأة إلى المستشفى.

يذكر أن حادثة مماثلة وقعت في الهند خريف عام 2019 عندما استيقظ رجل بالغ من العمر 55 عاما أثناء جنازته. وهز “الرجل الميت” رأسه، الأمر الذي أدى في البداية إلى الرعب الشديد بين الأقارب المفجوعين، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.