فن ومشاهير

رسالة “قوية” من رونالدو إلى مبابي وهالاند

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

رونالدو

أبدى رونالدو رأيه في التنافس بين الفرنسي مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والنرويجي هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، اللذان قد يخلفا التنافس الثابت بين الأرجنتيني والنجم البرتغالي رونالدو.

عن رأيه في الأفضل بين مبابي وهالاند، قال رونالدو في تصريحات نقلها موقع le10sport الفرنسي: “من الصعب اختيار لاعب واحد فقط للقول إنه سيكون الأفضل، لكنني أعتقد أنه من المثير رؤية هذا الجيل الجديد من اللاعبين الشباب، مثل هالاند ومبابي”، مضيفاً “يمكن لبعض اللاعبين أن يحظوا بموسم أو موسمين رائعين، اللاعبون الرائعون حقا هم من يستمرون في القيام بذلك موسما بعد موسم”، وختم: “ليس من السهل القيام بذلك، حيث يتطلب ذلك الكثير من العمل والالتزام”.

وكان رونالدو أحد أكثر اللاعبين تأثيرا على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، مع حصوله على الكرة الذهبية 5 مرات والعديد من ألقاب ، فهو أحد أكثر اللاعبين تكريما في التاريخ، وجعل التنافس بين رونالدو وميسي جيلا كاملا من المتابعين يحلمون الآن بالسير على خطاهما، وذلك بحسب RT

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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