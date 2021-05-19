رسالة من حسن الرداد لوالد زوجته الفنان سمير غانم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: نشر الفنان المصري حسن الرداد صورة “كاريكاتير”، لحميه الفنان القدير سمير غانم، والذي يعاني صحياً منذ فترة داخل أحد المستشفيات، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعلّق الرداد زوج إيمي سمير غانم، على صورة حميه والتي شاركها عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، موجّهاً إليه رسالة قال فيها: “ألف سلامة عليك يا حمايا الغالي، إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة”.

يُذكر أن الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حميه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما الى المستشفى، وكتب عبر حسابه في “فيسبوك”: “أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حالياً لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما”.

وكتب رامي رضوان أيضاً منذ أيام عبر “فيسبوك”: “لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلّى الله عليه وسلّم”.

وأضاف: “اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءً لا يغادر سقما يا رب العالمين… إلهي أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً… اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدّهما بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير”.