الأميرة ديانا تجمع شمل الأخوين هاري ووليام مرة ثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يبدو أن أصداء المقابلة النارية للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مع المذيعة المتألقة أوبرا وينفري، لاتزال تتردد حتى الآن، ولايزال التوتر قائماً بين الشقيقين هاري ووليام.

ومن المفهوم أن الشقيقين قاما بمحاولات لإصلاح علاقتهما، خاصة خلال زيارة هاري الأخيرة إلى المملكة المتحدة بعد وفاة جده الأمير فيليب.

وعلى الرغم من أن الأمور لم يتم إصلاحها بالكامل حتى الآن، فإن الشقيقين من المقرر أن يلتقيا معاً في يوليو، وفقاً لما ذكره أحد المصادر داخل القصر.

وصرح مصدر من داخل القصر، لصحيفة “نيويورك بوست” وموقع “بيغ سيكس”، المعني بأخبار النجوم ومشاهير العالم، بأن الأخوين سيجتمعان مرة أخرى في الأول من يوليو، لإزاحة الستار عن نصب تذكاري لوالدتهما الراحلة الأميرة ديانا، وسيتم الحفل في حدائق كنسينغتون الملكية بلندن.

ووفقاً لتقارير سابقة، فقد طالب الأميران بنصب تمثال الأميرة في حديقة Sunken Garden في قصر كنسينغتون، حيث عاشت ديانا قبل وفاتها.

وتم الإعلان لأول مرة عن نصب التمثال في الذكرى العشرين لوفاتها، لكن تأخر نصب التمثال بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيتم نحت التمثال بواسطة النحات الشهير، إيان رانك برودلي، الذي نحت صورة الملكة إليزابيث الثانية على جميع العملات البريطانية.

من جهتها، كتبت جين سيدل، مفتشة الآثار القديمة: “سيقع التمثال المقترح داخل حديقة Sunken Garden، على بعد مسافة قصيرة من الواجهة الشرقية للقصر، وقد تم اختيار الموقع بعناية، بحيث يكون التمثال مرئياً للجمهور الذي يشاهد الحديقة”.

ووفقاً لتقرير سابق، يأمل الأميران أن يساعد التمثال كل من يزور قصر كنسينغتون على التفكير في حياة والدتهما وإرثها.