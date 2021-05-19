الملكة إليزابيث حزينة ومحطمة.. فما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يبدو أن أحزان الملكة إليزابيث تتجدد مرة ثانية، فقد تم الإعلان عن وفاة الجرو فيرغوس، الذى يبلغ من العمر 5 أشهر.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد كان الجرو فيرغوس، وهو من فصيلة دورغي، أحد الجراء التي قدمها الأمير أندرو هدية إلى والدته الملكة إليزابيث، في شهر فبراير الماضي، كي تتخطى محنة مرض زوجها الأمير الراحل فيليب، دوق إدنبرة، أثناء فترة وجوده بالمستشفى.

ووفقاً لأحد المطلعين، فقد توفي الجرو فيرغوس في عطلة نهاية الأسبوع، وقد تركت وفاته الملكة حزينة ومحطمة للغاية، بعد أكثر من شهر بقليل من وفاة زوجها الأمير فيليب. جدير بالذكر أنه لم يتم الكشف عن سبب نفوق الجرو حتى الآن.

وقامت الملكة بتسمية الجرو فيرغوس، تكريماً لخالها فيرغوس باوز ليون، الذي توفي بفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى.

أما الجرو الآخر، فقد أطلقت عليه اسم “ميك” نسبة لبحيرة ميك باسكتلندا، أحد الأماكن المحببة للملكة.

تجدر الإشارة إلى أن وفاة الجرو فيرغوس تأتي بعد أشهر قليلة من حداد الملكة الأخير على فقدان جروها “فولكان”، الذي كان حيواناً أليفاً للملكة منذ عام 2007، حتى وفاته قبل أسابيع قليلة من عيد الميلاد.