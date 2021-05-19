محمد صبحي يحسم جدل اعتزاله الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حسم الفنان المصري، محمد صبحي، جدل اعتزاله الفن بشكل تام، والاكتفاء بما تم تقديمه على مدار السنوات الماضية، لاسيما أن مشواره الفني حافل بالعديد من الأعمال الفنية الكبيرة، على صعيد الدراما التلفزيونية والسينمائية، وكذلك المسرح.

وكانت قد راجت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تشير إلى اعتزال محمد صبحي، غير أنه أكد أن ما أثير عارٍ تماماً من الصحة، حيث نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، عبر موقع “فيسبوك”، منشوراً تضمن صورته، بل وأوضح أنه يحضر لمسرحية جديدة.

وجاء في ما قاله محمد صبحي إن حساباً مزيفاً على موقع “تويتر”، ينتحل شخصيته، وينشر أخباراً مزيفة، بينها خبر اعتزاله الفن.

وجاء في المنشور على صفحة محمد صبحي الرسمية: “هناك حساب مزيف على (تويتر) ينتحل شخصيتي، وينشر أخباراً غير حقيقية، ويكتب على لساني خبر اعتزالي الفن.. هذه الأخبار كاذبة تماماً، وأنا الآن في بروفات مسرحيتي القادمة بإذن الله”.

ويقوم محمد صبحي، حالياً، بعمل بروفات مسرحيته الجديدة “هنوريكوا نجوم الظهر”، التي من المقرر عرضها على مسرح “مدينة سنبل” التي يمتلكها.