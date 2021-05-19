أحمد فلوكس يعلق على حكم حبسه أسبوعاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: خرج الفنان المصري، أحمد فلوكس، عن صمته، للرد على حكم الحبس الذي قضت به محكمة الجنح في مصر، بحبسه أسبوعاً مع الشغل، وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، في اتهامه بإساءة استعمال هاتفه المحمول وسب وقذف أحد رجال الأعمال.

وقال فلوكس، على “إنستغرام”: “خبر غير صحيح، ولا أعرف عنه شيئاً.. أنا بخير.. شكراً”.

وكان محامي أحد رجال الأعمال قد تقدم ببلاغ ضد فلوكس، يتهم فيه الفنان الشاب بالتسبب في إزعاجه عمداً، عن طريق إساءة استعمال التكنولوجيا، وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه.

وذكر الدفاع أن الواقعة بدأت بقيام أحمد فاروق توفيق صالح، وشهرته أحمد فلوكس، بإرسال رسائل سب وقذف للمجني عليه عن طريق تطبيق “واتس آب”، الأمر الذي دفعه للتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت، التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليه.