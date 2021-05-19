محمد الشرنوبي: ندمت على عدم المشاركة في “ونوس”.. وأغني مهرجانات في هذه الحالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلن الفنان المصري، محمد الشرنوبي، عن ندمه الشديد لعدم مشاركته في مسلسل “ونوس”، مع النجم يحيى الفخراني، مشيراً إلى أنه في ذلك الوقت اضطر للاعتذار، بسبب ارتباطه بعمل آخر.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أنه ليس ضد أغاني المهرجانات وَلا ينكر النجاح الكبير الذي حققته، لكنه لا يمكن أن يغنيها إلا في حالة واحدة وهي أن تكون في إطار فيلم أو مسلسل فقط.

وقال إنه في بداية زواجه كانت زوجته تعتقد أنه مصاب بالجنون، لأنه يكلم نفسه بصوت عالٍ أثناء مذاكرة المشاهد، خاصة لو كان مشهداً صعباً أو طويلاً، معلقاً: “مراتي افتكرتني مجنون في أول زواجنا”.

وأوضح أنه اضطر لإنقاص وزنه 15 كيلوغراماً من أجل دوره في فيلمه الجديد مع الفنانة هدى المفتي، مؤكداً أنه ليس لديه أي مشكلة في إنقاص أو حتى زيادة وزنه، طالما الدور يتطلب ذلك.

وأشار إلى أنه يسعى إلى الوصول للعالمية بأعمال مصرية، سواء في الغناء أو التمثيل، معرباً عن فخره الشديد بالفنان المصري العالمي مينا مسعود.

ومنذ أيام كان، قد وجه الفنان المصري محمد الشرنوبي رسالة رومانسية إلى زوجته راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، وذلك بعد مرور حوالي عام على زواجهما.

ونشر الشرنوبي، عبر “إنستغرام”، صورة رومانسية تجمعه مع زوجته على الشاطئ، أثناء استمتاعهما بعطلة عيد الفطر، ظهرت خلالها راندا محتضنة الشرنوبي، وخلفهما البحر.

وعلق الفنان المصري على الصورة التي نشرها، موجهاً رسالة إلى زوجته، قائلاً: “الجنة هي المكان الذي أتواجد فيه معك.. أحبك كثيراً”.