تأجل طرحه عدة مرات بسبب كورونا.. الجزء التاسع من Fast & Furious فى مصر

القاهرة - سامية سيد - أخيرا وبعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، سيكون الجمهور المصري على موعد مع مشاهدة الجزء التاسع من سلسلة السرعة والغضب (Fast and Furious) وذلك مع بدء عرضه في دور السينما اليوم الأربعاء، حيث يعرض بتقنية الآي ماكس.

انطلق العرض الخاص للإعلان التشويقي لفيلم Fast & Furious 9 في حفل موسيقي عالمي تم بثه مباشرة تحت عنوان The Road To F9 في ميامي، وتعد سلسلة Fast and Furious من أشهر الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات على مستوى العالم، كما تخطت الأجزاء الأخيرة "السابع والثامن" المليار دولارعالميًا، وهي السلسلة التي ساهمت في شهرة العديد من النجوم، وعلى رأسهم الراحل بول ووكر الذي يعتبره معجبوه وجمهور الفيلم في جميع أنحاء العالم أيقونة سينمائية في عالم سباق السيارات، وذلك لكونه بطل سباق السيارات المثير بهذه السلسلة، وكذلك لكون وفاته جاءت في حادث سيارة مروّع وهو في طريقه لحضور حفل خيري، والذي وقع أثناء تصوير الجزء السابع من السلسلة.

يتتبع الجزء التاسع من سلسلة السرعة والغضب( Fast & furious) مسيرة دومينيك توريتو وتاريخ عائلته، ويخرجه جستن لين والذي سبق له وأن أخرج الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس من السلسلة ، وتبدأ أحداثه منذ انتهى الجزء الثامن الذي طرح عام 2017، ويضم عدد كبير من الممثلين أبرزهم فين ديزل، جون سينا، ميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون، تشارليز ثيرون، ناتالي إيمانويل، فين كول، هيلين ميرين، جوردانا بروستر.