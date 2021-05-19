شكرا لقرائتكم خبر عن تمرينة "كتف" جديدة فى مشوار عودة ويل سميث للفورمة الرياضية .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم العالمي ويل سميث، في العودة من جديد للجسم المثالي، بعد فترة توقف طويلة عن التدريبات بسبب عملية الغلق التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي جائحة كورونا، والتي أعلن بعد انتهائها عن وصوله لمرحلة سيئة بصورة نشرها عبر حسابه منذ أسابيع وهو يمتلك كمية كبيرة من الدهون والترهلات.

وسرعان ما قرر سميث، العودة من جديد للتدريبات بعد حملة تشجيع كبيرة حصل عليها من قبل أصدقائه ومتابعيه عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة بعد الصورة التي نشرها منذ أسابيع، ويواصل النجم الخمسيني من فترة لأخرى على مشاركة صورة وفيديو من داخل صالة التدريبات ليعلن استمراره في التدريبات والحصول على بعض التشجيع.

وشارك سميث متابعيه وجمهوره، منذ قليل، بصورة له من داخل صالة التدريبات وهو يواصل عملية التدريب والعودة من جديد بتمرينة "كتف"، حيث ظهر في الصورة التي نشرها عبر انستجرام وهو يحمل بعض الأوزان ويجلس على دكة التمرين.

وعاد سميث إلى صالة الألعاب الرياضية بعدما اكتسب وزنا زائدا خلال جائحة Covid-19، وشارك الممثل البالغ من العمر 52 عامًا، بصور جديدة له مع متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، من داخل صالة "الجيم" قبل بدء جلسة التمرينات، وكتب فى تعليقه على الصور، "العودة إلى التمرين.. يبدو مثل الدائرة..هيا بنا نبدأ".