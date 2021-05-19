هنا الزاهد في قمرة القيادة.. هل تواجه مصير محمد رمضان؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق "أنستقرام"، من داخل قمرة قيادة طائرة، جالسة على كرسي مساعد الطيار.

وتفاعل عدد من متابعي شبكات التواصل الاجتماعي مع الصورة، وسط تساؤلات حول مدى قانونية وجودها في قمرة القيادة.

وأعادت هنا الزاهد للأذهان ما سبق وفعله الفنان المصري محمد رمضان عندما نشر عبر حسابه على تطبيق "أنستقرام" مقطعا مصورا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها.





ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

وانتهت القصة بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويض الطيار أشرف أبواليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به.