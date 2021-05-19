سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 19 مايو 2021.. أكبر تراجع للجنيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، في البنك المركزي، وسجلت ارتفاعا تاريخيا لدى السوق السوداء.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، تجاهلت الأسواق الموازية مخرجات مؤتمر باريس الداعم للاقتصاد السوداني خلال الساعات الماضية.

وفاقت نتائج مؤتمر باريس لدعم السودان التوقعات، بعد أن أعلنت بعض الدول إعفاء السودان من الديون، أو إلغاء بعضها، بالإضافة لمنح ضخمة.



وارتفع سعر الدولار لدى تعاملات بنك السودان المركزي، إلى نحو 408.79 جنيه للشراء و411.85 جنيه للبيع.

وصعد متوسط سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" إلى نحو 413 جنيها، وهو أعلى رقم وصل إليه منذ سنوات، حسب وسائل إعلام محلية.

شطب ديون

وخلال مؤتمر باريس لدعم السودان الذي يهدف لدعم حكومة الخرطوم الانتقالية، وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور، أعلنت فرنسا عن شطب 5 مليارات دولار من ديون السودان.

وألغت كلا من ألمانيا، وإيطاليا، والنرويج، ديونهم الثنائية على السودان بأكثر من 1.5 مليار يورو، إضافةً لعشرات الملايين للبنك الدولي، وفقا لبيان من وزارة الخارجية السودانية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، عن تقديم منحة قيمتها 20 مليون دولار للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي.

وأعلنت مصر مشاركتها في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي، كضمانة لأي قروض سودانية من البنك.

ووعد المجتمع الدولي في المؤتمر الذي استضافته باريس، يوم الإثنين، بدعم العملية الانتقالية في هذا البلد خصوصا من خلال تخفيف الديون عنه.

ووافق صندوق النقد الدولي، على خطة لتمويل السودان عبر عدة آليات بينها المنح النقدية بغرض تخفيف ديونه.

أسعار اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، نحو 499.92 جنيه للشراء، و503.67 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر اليورو لدى السوق الموازية نحو 500 جنيه.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي، نحو 579.76 جنيه للشراء، و584.11 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر العملة البريطانية لدى السوق الموازية نحو 583 جنيها.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، نحو 109.05 جنيه للشراء و109.87 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر العملة السعودية، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، نحو 108.2 جنيها مقابل 109.50 جنيه أمس.



كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك، نحو 111.30 جنيه للشراء، و112.13 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر العملة الإماراتية لدى السوق الموازية، نحو 112 جنيها.

وسجل سعر الدينار الكويتي في المركزي السوداني، نحو 1352.72 جنيه للشراء، و1362.86 جنيه للبيع.