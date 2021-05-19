شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى.. ناظر مدرسة المشاغبين ورائد برامج الترفيه والمسابقات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 6 سنوات مرت علي رحيله لكن ذكراه باقية لا ترحل وأعماله لا تغيب، أنه النجم الكبير "حسن مصطفي"، ناظر مدرسة المشاغبين الذى فارقنا في مثل هذا اليوم 19 مايو من عام 2015، بعد أن رسم بأدائه البسيط والتلقائي البسمة على وجوه جمهوره ومحبيه، وصنع لنفسه منطقته الخاصة في عالم الكوميديا، وأصبح أحد علامات المسرح والسينما المصرية، وترك بصمات بارزة في أذهان الجماهير.

قدم الفنان "حسن مصطفي" الكثير إلى الفن وأمتع الجميع بكوميديا لا مثيل لها، حيث شارك فيما يزيد عن 100 عمل بين السينما والتلفزيون والمسرح الذى عشقه ووصل إلي أعلي درجاته، ومن أبرز أعماله في السينما "الحرام، مطاردة غرامية، العتبة جزاز، أضواء المدينة، فيفا زلاطة، يوميات نائب في الأرياف"، وفى التلفزيون "أهلا بالسكان، بكيزة وزغلول، من الذى لا يحب فاطمة، رأفت الهجان، يوم عسل يوم بصل، يتربى في عزو"، وفى المسرح بجانب المسرحية الأشهر في تاريخه مدرسة المشاغبين: "العيال كبرت، دو رى مى فاصوليا، سيدتى الجميلة".

وبجانب هذه المسيرة الفنية العظيمة كان أول من قدم البرامج الترفيهية وبرامج المسابقات في التلفزيون المصري من خلال برنامج "من غير كلام" الذى تعلقت به الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، بل وتحولت إلى لعبة في أوقات الفراغ، حيث يقوم البرنامج على استضافة عدد من النجوم، يتم تقسيمهم إلى فريقين، أحدهما للفنانين والآخر للفنانات، وتولى الفنان حسن مصطفي الذي يجلس هذه المرة على كرسي المذيع بدلًا من خشبة المسرح توجيه الفريقين.

ضم البرنامج في حلقاته عددًا كبيرًا من النجوم الذين ارتبط بهم الجمهور، مثل فريد شوقي ويونس شلبي وسهير البابلي وليلي علوي وميمي جمال وغيرهم من الفنانين، وقد بدأ إنتاج برنامج "من غير كلام" عام 1991، واستمر حتى عام 1995، بعدها تولى الفنان سمير صبري تقديم برنامج مشابه اسمه "بدون كلام".