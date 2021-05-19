شكرا لقرائتكم خبر عن تامر محسن يكشف كواليس "لعبة نيوتن" بعد نجاحه الكبير.. ويؤكد: له معزّة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف والمخرج تامر محسن كواليس تصوير مسلسل لعبة نيوتن بعد تحقيقه نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني المنقضى، مؤكدا أنه من أقرب أعماله لقلبه ويحمل معزّة خاصة له بسبب كم التفاعل الذي حصده خلال أيام عرضه، لافتا إنه سيكون أخر مسلسل من 30 حلقة له وسيتجه للمسلسلات القصيرة أو السينما .

وكتب محسن عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"لعبة نيوتن.. المسلسل الأخير من ٤ مسلسلات رمضانية كلهم فخور بيهم وبكل من شاركوني في صناعتهم. كل واحد منهم كان تجربة حاولت إنها تكون مغامرة بعيدة عن السائد، وتكون مختلفة شكلاً ومضموناً عمّا سبق وقدمته، وكلّهم كانوا أعمال أصلية اتكتبت خصيصاً للشاشة".

وتابع :"لكن لعبة نيوتن ليه معزّة خاصة لأسباب كتير، من ضمنها كم التفاعل والنقاشات اللى أنا ممتن ليها جداً.. وكمان لإنّي كنت مقرّر إن ده آخر مسلسل رمضاني من ٣٠ حلقة هعمله. علشان لو في العمر بقية، أرجع تاني للحلم القديم اللي تاه بسبب المسلسلات، وهوالسينما. و ربما أيضاً حلقات ال Mini Series اللي بتتعمل بإتقان مقارب لصناعة الأفلام، وبتتعرض على منصات بدون فواصل إعلانية طويلة".

وأضاف :"صحيح التفاعل اللحظي للمشاهدين والنقاشات اليومية في رمضان أثناء العرض بيكون له أثر مختلف، لكن الفن بيحتاج لبراح أكبر من الحسابات الصارمة تجاه زمن الحلقة وعدد الحلقات وتوقيت العرض.. شكراً لكل من شاهد أي من المسلسلات الأربعة؛ بدون ذكر أسماء، تحت السيطرة، هذا المساء، وأخيراً لعبة نيوتن".

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.