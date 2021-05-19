شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى وفاة ناظر مدرسة المشاغبين حسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل ناظر مدرسة المشاغبين حسن مصطفى، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 مايو 2015، ولد حسن مصطفى في 26 يونيو عام 1933 بالقاهرة التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وفور تخرجه التحق بالعمل في مسرح التليفزيون والذي انتقل منه إلى فرقة إسماعيل ياسين وفرقة الفنانين المتحدين حيث قدم العديد من المسرحيات ومنها مدرسة المشاغبين العيال كبرت حواء الساعة 12 سيدتي الجميلة والكدابين قوي ودو ري مي فاصوليا".



حسن مصطفى

حظيت مسيرته الفنية بالعديد من النجاحات الفنية علي كافة مجالات الفن حيث بلغ رصيده الفني 323 عملا فنيا وكان للمسرح نصيب الأسد في صناعة شهرته وخاصة عندما جسد شخصية ناظر المدرسة في مسرحية "مدرسة المشاغبين" والذي يعتبر نقطة فارقة في مسيرته الفنية، ثم قدم بعدها شخصية رمضان السكرى الأب فى مسرحية "العيال كبرت" التى تعد من الأعمال المسرحية الخالدة.

وأدى الراحل حسن مصطفى على مدار مشواره الفنى، شخصيات عديدة قدمها بالرغم من أنه لم يحمل على عاتقه عملًا فنيًا كبطولة منفردة، إلا أنه كان يمثل عمود الخيمة فى كبرى الأعمال الفنية فى السينما والدراما وقدم فى مشواره الفنى 323 عملًا تنوعت بين الأفلام والمسرحيات على مدار 58 عامًا من الاجتهاد ورسم البهجة على وجوه الجمهور المصرى بالأداء الصادق السهل الممتنع، ولا يزال يتابعها الجمهور حتى الآن.

وشارك حسن مصطفى فى العديد من الأدوار فى السينما، منها" أضواء المدينة، نص ساعة جواز، يوميات نائب في الأرياف، غريب في بيتي، مرجان أحمد مرجان".



الفنان حسن مصطفى