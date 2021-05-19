أخرج بيومي فؤاد عن شعوره.. ماذا فعل رامز جلال في كواليس "أحمد نوتردام"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان رامز جلال جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو جديد من كواليس تصوير فيلم "أحمد نوتردام"، الذي يعرض حاليا بالسينمات تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وظهر رامز في الفيديو وهو يمازح عدد من النجوم بطريقته المعتادة فظهر وهو يفزع الفنان حمدي الميرغني بثعبان مزيف، واستخدم آلة تنبيه في أذن الفنان بيومي فؤاد ومع تكرار الموقف خرج بيومي عن شعوره، والفنانة غادة عادل التي شعرت بالرعب”.

وعلق على الفيديو قائلًا: "كواليس أحمد نوتردام، الرخامة ليها ناسها بس احنا أساسها".

فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، محمد ثروت، أحمد فتحي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.