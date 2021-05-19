شيرين رضا توجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجهت الفنانة شيرين رضا رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، على خلفية إعلانه تقديم مصر ٥٠٠ مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في غزة.

وغردت شيرين عبر حسابها بموقع "قائلة": "شكرًا يا سيادة الرئيس، فخورة إني مصرية وفخورة ببلدي ورئيسي".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.