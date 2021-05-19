تعرف على الأفلام المصرية في عيد الفطر 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مايو 2021 10:42 صباحاً - استقبل دور العرض والسينمات، يوم الخميس الماضي أول أيام العيد، أفلام جديدة تتنافس في سباق الموسم الجديد لعيد الفطر السينمائي، وكان قد أثر فيروس كورونا هذا العام على الموسم السينمائى، حيث تخوف المنتجون من طرح الكثير من الأفلام خوفاً من الخسائر، نتيجة لفيروس كورونا المستجد، حيث طُرح 3 أفلام فقط هذا العام.

ويعرض لكم "الخليج 365.نت" أفلام عيد الفطر:

"أحمد نوتردام"

أحمد نوتردام

شارك رامز جلال، موسم عيد الفطر بفيلمه الجديد "أحمد نوتردام"، فبعدما قدم رامز جلال برنامج "رامز عقله طار" يشارك رامز خلال فيلمه، بشخصية صحفي، يبحث في جرائم قتل واسعة لعدد من السيدات، وتكتشف الأجهزة الأمنية أن السفاح، متأثر بشخصية "أحدب نوتردام" بطل رواية رومانسية فرنسية.

ويشارك رامز جلال في البطولة، خالد الصاوي وغادة عادل، و بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار.

"ديدو"

ديدو

شارك هذا العام الفنان كريم فهمى موسم عيد الفطر بفيلم الجديد الذي يسمى "ديدو"، وهو من إنتاج أحمد السبكى، ويشاركه في البطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وشارك الثلاثي السابق أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف.

يذكر أن الفيلم من تأليف كريم فهمي، والأحداث، تدور إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

"ثانية واحدة"

ثانية واحدة

ويخوض الثنائي دينا الشربينى، ومصطفى خاطر، موسم أفلام عيد الفطر 2021 بفيلمها الجديد الذي يحمل اسم "ثانية واحدة"، من إنتاج محمد السبكى، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.

ويشاركها في البطولة، محمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى.