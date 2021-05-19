بسرية تامة.. أريانا جراندي تتزوج من دالتون جوميز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مايو 2021 10:42 صباحاً - أكد مدير أعمال المغنية الأمريكية "أريانا جراندي" أنها - بسرية تامة وبعيداً عن الأضواء - قامت بإحدى أكبر التحركات فى حياتها . فقد تزوجت من خطيبها وشريكها - وكيل العقارات فى لوس أنجلوس - "دالتون جوميز" بحفل زفاف صغير وحميم ضم أقل من عشرين شخصاً بعد أقل من عام من ظهورهما معًا لأول مرة في فبراير.

حفل زفاف صغير في منزلهما

أريانا تؤكد خبر خطوبتها عبر إنستغرام- الصورة من حساب أريانا على إنستغرام

وبحسب موقع "Nationalworld" على الرغم من أن "أريانا" لم تشارك الأخبار بنفسها على وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد أكد ممثلو "أريانا" إلى أنها و"دالتون" قد احتفلا بزفافهما في منزلهما في مونتسيتو في كاليفورنيا بطريقة غير رسمية ، إذ أنهما يحبان كثيراً مونتيسيتو ويقضيان وقتاً طويلاً هناك. المنزل كان مليئاً بالسعادة والحب، كما أن أفراد عائلتيهما كانوا سعداء جداً، و قد تم الزواج خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت "أريانا" قد اشترت منزلها فى مونتيسيتو في يونيو الماضي من "ألين ديجينيريس" بنحو 6.75 مليون دولار. ويبدو أنه مكان مثالي لحفل الزفاف.

الخطوبة مدتها خمسة أشهر

أريانا جراندي ودالتون جوميز- الصورة من حساب أريانا على إنستغرام

وجاء حفل الزفاف بعد خطوبة استمرت لمدة خمسة أشهر، والتي أكدتها "أريانا" بسلسلة من الصور على Instagram في ديسمبر الماضي وهي تضع في يدها اليسرى خاتماً من اللؤلؤ والماس، وحملت الصورة تعليقًا يقول: "إلى الأبد".

لكنه من غير المعروف منذ متى يخططان لتنظيم حفل زفافهما بهذه الطريقة.

"أريانا" مغنية قوية تتصدر القوائم

أريانا جراندي ودالتون جوميز- الصورة من حساب أريانا على إنستغرام

جدير بالذكر أن "أريانا" كانت قد أصدرت ألبومها السادس بعنوان "بوزيشنز" الذي احتل صدارة القائمة في بريطانيا والولايات المتحدة. كما تصدرت الأغنية الرئيسية المميزة للألبوم القائمة في أوروبا وأميركا.

وكانت المغنية مخطوبة في السابق للممثل الكوميدي الأميركي "بيت ديفيدسون" لكنهما انفصلا قبل عامين.