على نفس خطى توم كروز...يوليا بيريسيلد تنضم لفريق تصوير فيلم روسي في الفضاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مايو 2021 10:42 صباحاً - تم اختيار الممثلة الروسية "يوليا بيريسيلد" لتلعب دور البطولة في أول فيلم روائي طويل يتم تصويره في الفضاء، ليرقى إلى مستوى سباق أفلام الفضاء مع الغرب، حيث ينافس الفيلم الروسي مشروع ناسا و"إيلون ماسك" الذي سيتم تصويره في الفضاء بطولة النجم "توم كروز".

تصريحات وكالة الفضاء الروسية

سويوز إم إس -19- الصورة من صفحة وكالة الفضاء الروسية على الفيسبوك

وبحسب موقع "ديلي ميل" كشفت وكالة الفضاء الروسية أن "يوليا بيريسيلد" البالغة من العمر 36 عامًا ، ستتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في أكتوبر لتصوير الفيلم الجديد. ومن المقرر بدء الرحلة الاستكشافية في 5 أكتوبر 2021 من قاعدة بايكونور الفضائية على بيان النقل المأهول سويوز إم إس -19.

وسيكون المخرج "كليم شبينكو" معها حيث سيخضع كلاهما لتدريب خاص بما في ذلك اختبارات على جهاز طرد مركزي ورحلات بدون جاذبية تبدأ في موعد أقصاه 1 يونيو.

ستقوم القناة الأولى، إحدى القنوات التلفزيونية الرئيسية في روسيا، بتوثيق تدريب "بيريسيلد" و"شبينكو" قبل الطيران. كما تشارك القناة في إنتاج الفيلم.

معلومات عن الفيلم

المخرج كليم شبينكو- الصورة من حساب كليم شبينكو على إنستغرام

يحمل الفيلم اسم "التحدي" وسيكون من نوع دراما الفضاء، ولم يتم تقديم تفاصيل عن حبكة الفيلم أو دور "بيريسيلد".

وقالت وكالة روسكوزموس الروسية أن الفيلم سيهدف إلى تعميم أنشطة الفضاء الروسية، وكذلك تمجيد مهنة رواد الفضاء.

الفيلم من إنتاج "ديمتري روجوزين" رئيس وكالة الفضاء الروسية، وهدفه من الإنتاج جعل روسيا أول دولة تصور فيلمًا طويلًا في الفضاء.

السبب وراء بطولة ممثلة للفيلم

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كان المنتجون يعتزمون إسناد بطولة الفيلم لممثلين من الذكور والإناث، لكن السيناريو كان أكثر منطقية بالنسبة للمرأة، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية تاس.

دور شاق للممثلة "يوليا بيريسيلد"

المخرج كليم شبينكو ويوليا بيريسيلد- الصورة من حساب كليم شبينكو على إنستغرام

بعد فوزها بالدور، سيتعين على "بيريسيلد" الآن الخضوع للتدريب في مدرسة لرواد الفضاء ويجب أن يوافق عليه مفوضو الرحلة.

يجب عليها أن تثبت قوتها الرياضية، ولديها تعليم عالٍ وليس لديها سجل إجرامي لمجرد جعلها ضمن القائمة المختصرة التي تضم 30 مرشحًا للتصفيات النهائية.

"يوليا بيريسيلد"

الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد-الصورة من صفحتها على الفيسبوك

" يوليا بيريسيلد" هي ممثلة مسرحية وسينمائية درست فقه اللغة لفترة وجيزة في مدينة بسكوف قبل أن تنتقل إلى موسكو لمتابعة التمثيل. ظهرت لأول مرة على الشاشة في المسلسل التلفزيوني Land في عام 2003 . حققت نجاحًا كبيرًا في عام 2010 من خلال دور داعم في فيلم The Edge ، وهو فيلم أخرجه "أليكسي أوشيتيل".

في عام 2015، لعبت "بيريسيلد" دور القناص السوفياتي في فيلم حرب السيرة الذاتية Battle for Sevastopol.

تعاون ناسا وإيلون ماسك مع توم كروز

توم كروز- الصورة من صفحته على الفيسبوك

في العام الماضي، أكدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعاونها مع رجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك" والمخرج السينمائي الأمريكي "دوج ليمان" والممثل "توم كروز" لإنتاج فيلم على محطة الفضاء الدولية حيث قرر الممثل العالمي التخلي عن تركيب الصور الافتراضية وإحداث طفرة حقيقية في عالم صناعة السينما من خلال تصوير لقطات الفيلم في الفضاء الخارجي.

من المقرر أن تطير الرحلات إلى هناك في أكتوبر القادم. وتدور معظم أحداث فيلم "توم كروز" داخل إحدى محطات الفضاء العالمية.

وأشارت التقارير العالمية إلى أن "كروز" و"ليمان" سيغادران كوكب الأرض على متن سفينة من سبيس إكس التابعة لـ"إيلون ماسك" على أن تنطلق المهمة في أكتوبر المقبل في رحلة تجاوزت قيمتها 50 مليون دولار أمريكي للشخص الواحد.

ولم يكشف النجم العالمي وبطل سلسلة Mission: Impossible أي تفاصيل متعلقة بفيلمه الجديد ومازال الأمر في طي الكتمان ، إلا أنه من المتوقع أن تستغرق عملية التقاط مقاطع الفيلم الجديد مدة عشرة أيام كاملة في الفضاء.