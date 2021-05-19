بالفيديو: نادين نجيم تتحدث عن أسباب طلاقها “لم أكن سعيدة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

منذ إعلان طلاق النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، حاول معظم الصحافيين معرفة تفاصيل أكثر حول حياة نجيم الخاصة والأسباب التي دفعتها لطلب الانفصال، إلا أن نجمة مسلسل “2020” فضلت عدم الخوض في التفاصيل، فماذا قالت في هذا الشأن؟.

وتحدثت نجيم عن أهم سبب من أسباب طلاقها، وهو أنها لم تكن سعيدة في حياتها، معلقة: ”باقي الأسباب بتضل داخل البيت وبيني وبينه.. بس بكل بساطة أنا ما كنت سعيدة ولا مبسوطة“.

وأضافت نادين في تصريحات تلفزيونية، أنها استغرقت وقتا كبيرا في التفكير قبل الإقدام على خطوة الطلاق، موضحة أنها منحت الطرف الآخر العديد من الفرص لأن استمرار الزواج يحتاج إلى ذلك، ولكن في حالة فشل هذه المحاولات يصبح الانفصال هو الحل الوحيد.

وأشارت إلى أن استمرار الصداقة بين الطرفين بعد الانفصال أمر صعب نظرا لوقوع العديد من المشاكل، معلقة :“لكن اليوم أنا عايشة من أجل أولادي.. وأوقات بضحي وأسكت عن كتير من الأمور علشانهم“.

وأكدت أن فكرة الانتقام أو الرد على كل الشائعات التي تقال عليها هو آخر همهما، مضيفة أنه لا يوجد أحد يتخذ قرار الانفصال عن الآخر إلا إذا كان غير سعيد.

وسبق أن بكت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الهواء خلال حديثها لأول مرة عن حياتها بعد الطلاق، لافتة إلى أن أول شهرين بعد الانفصال كانا في منتهى الصعوبة لأنها انتقلت مع ابنها وابنتها إلى بيت جديد وكانوا غير قادرين على التعود عليه.