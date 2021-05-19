قصي خولي مع العميد فارس.. وتعليق من والدة ابنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أطلّ الممثل قصي خولي في أحدث صورة له بعد دوره في مسلسل “عشرين عشرين” الذي أدى فيه دور صافي الديب، واختار أن تحمل صورته بعداً بعيداً من المهنة وقريباً من حياته الخاصة.

وظهر في الصورة التي نشرها في حسابه عبر “إنستغرام” وهو يمشي وأمامه ابنه العميد فارس خولي أرفقها بتعليق: “العميد فارس خولي، الله يحميك ويحرسك يا روحنا ويحمي أطفال العالم جميعًا، الحمدلله على هالنعمة العظيمة”.

كما أتبع خولي صورته بقول لفريدريك نيتشه: “ما كان صامتًا في الأب يتحدث في الابن، وغالبًا ما أجد في الابن سر الأب المكشوف”، وقول آخر لديفيد م. جوتسمان: “الآباء، مثل الأمهات، لا يولدون. ينمو الرجال إلى آباء، والأبوة هي مرحلة مهمة للغاية في تطورهم”.

اللافت أنّه أمام هذه الصورة التي حازت تفاعلاً من متابعي خولي، كان تعليق والدة ابنه التونسية مديحة الحمداني قائلة: “مشالله عليه ولدي الراجل”، وهو ما دفع كثراً إلى البحث عن أجوبة عما إذا كان الثنائي عادا لبعضهما بعد انكشاف خلافاتهما إلى العلن، فيما ذهب عدد كبير من زملاء خولي في الوسط الفني إلى إغراقه بأجمل التمنيات لنجله الصغير.