وائل كفوري: “كلنا مننجر”.. ويتصدر “الترند”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر النجم اللبناني وائل كفوري “ترند” موقع “يوتيوب”، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح شارة مسلسل “داون تاون”، أغنية “كلنا مننجر”.

الأغنية تعاون خلالها وائل كفوري لأوّل مرّة مع الشاعر علي المولى وهي من ألحان جمال ياسين ورامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين.

ونشر وائل كفوري كليب شارة مسلسل “داون تاون” عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، وعلّق عليه بهاشتاغ اسم الأغنية “كلنا مننجر”، فتلقى سيلًا من الرسائل التي عبّر من خلالها المتابعون عن إعجابهم الكبير بالأغنية وموضوعها الذي ترجم الواقع بحسب ما جاء في تعليقات عدد كبير منهم.

وتعتبر هذه المرّة الأولى التي يغني فيها وائل كفوري شارة لمسلسل، فحققت الأغنية فور صدورها رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي وشكّلت فرحة كبيرة لجمهوره، خاصةً أنهم انتظروا طويلًا أن يقوم بهذه الخطوة.

الجدير ذكره أن مسلسل “داون تاون” بطولة ستيفاني صليبا وأمل بوشوشة وهبة نور وسامر اسماعيل وعدد كبير من النجوم.