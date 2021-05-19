شكرا لقرائتكم خبر عن رفضت النابلسى وحاولت إنشاء نقابة للراقصات.. ما لا تعرفه عن زينات علوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الـ91 على ميلاد إحدي الراقصات الأشهر في السينما المصرية الراقصة "زينات علوي"، راقصة الملوك والهوانم كما أطلقوا عليها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم 19 مايو من عام 1930، خطفت الأنظار بجمالها وملامحها الرقيقة وشعرها القصير، شاركت خلال فترة الخمسينات والستينات في العديد من الأفلام كان أبرزها فيلم "الزوجة 13 وخلال التقرير التالي نستعرض بعض المعلومات عنها:

1- من مواليد محافظة الإسكندرية، من أسرة فقيرة وكان والدها ذو شخصية صارمة وقاسية، مما دفعها للهرب.

2- لجأت لإحدى صديقاتها التي سبقتها وأخذت خطوة الهرب هي الأخرى، وعرضت عليها أن تشاركها الرقص في فرقة "بديعة مصابني" وتعلمت منها أصول الرقص.

3 - لفتت الأنظار في فترة قصيرة، خاصة أنها مزجت بين الرقص والتحطيب وحققت نجاحا كبيرا.

4 - بدأ نجمها يسطع وتنهال عليها العروض حتى أنها انضمت إلى فرقة "شكوكو"، ثم اتجهت إلى الظهور في السينما والتمثيل في بعض المشاهد أن أتيح لها ذلك.

5 - ظهرت في عدد من أشهر أفلام السينما المصرية أبرزها "شباك حبيبي، ريا وسكينة، نهارك سعيد، كهرمان، الزوجة 13، العقل والمال، السراب، إسماعيل ياسين في الأسطول، كابتن مصر".

6 - سعت إلى إنشاء نقابة للراقصات تحمى حقوقهن إلا أنها لم تنجح في ذلك.

7- أعجب بها عبد السلام النابلسي وطلب منها الزواج لكنها رفضت، تزوجت من محب مانع وهو صحفي كان يملك مجلة أخبار النجوم.

8- اعتزلت في أواخر حياتها إلى أن توفت في 5 يناير من عام 1988، واكتشفوا جثتها بعد موتها بـ3 أيام.