إعلان اللائحة الرسمية لأفلام مهرجان كان في 3 يونيو

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

يعلن مهرجان كان السينمائي الخميس 3 يونيو(حزيران) تفاصيل دورته الرابعة والسبعين واللائحة الرسمية للأفلام المؤهلة لمسابقته، قبل خمسة أسابيع من افتتاحه، على ما أعلن المنظمون لوكالة فرانس برس.



ويقام المهرجان من 6 إلى 17 يوليو (تموز) في قصر المهرجانات بلاكروازيت بعد رفع معظم القيود الصحية المفروضة في فرنسا، ومنها تلك التي تحدد عدد الحاضرين.

ولم تتسن إقامة دورة 2020 في الربيع الماضي في مدينة كان بسبب الوباء.

وأوضح المنظمون أن مؤتمراً صحافياً سيُعقد في 3 يونيو(حزيران) المقبل في إحدى دور السينما الباريسية لإعلان لائحة الأفلام المختارة للمسابقة، وهي الأولى منذ الأزمة الصحية، على أن تُنقل وقائعه عبر الإنترنت.

وتأكدت حتى الآن مشاركة فيلمين في المسابقة هما "أنيت" للمخرج ليوس كاراكس، من بطولة ماريون كوتيار، وآدم درايفر، وسيُعرض في افتتاح المهرجان، و "بينيديتا" للمخرج الهولندي بول فيرهوفن مع فيرجيني إيفيرا.

ومن الأفلام الأخرى المرشحة للمسابقة، فيلم ويس أندرسون الجديد "ذي فرينش ديسباتش" الذي صُوّر في فرنسا، وفيلم الإيطالي ناني موريتي "تري بياني".