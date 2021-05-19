فن ومشاهير

ويل سميث يشارك في سباق دبي للجري

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يشارك في سباق دبي للجري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

شارك الممثل العالمي ويل سميث، في سباق دبي للجري الليلي في الإمارات، الذي تنظمه شركة سوبر سبورت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

 

ونشر مجلس دبي الرياضي، فيديو للسباق الذي شارك فيه سميث عبر صفحته الرسمية على موقع "أنستقرام".

 

وأقيم السباق ضمن فعاليات دبي في مايو 2021، حيث يمكن للعائلات الاختيار ما بين الجري لمسافة 5 أو 10 كم ضمن أجواءٍ يملؤها الحماس والتشجيع.

 

وويل سميث هو ممثل أمريكي، ورابر، ومنتج أفلام، ومنتج أغاني، وكاتب، ولد في 25 سبتمبر 1968.

 

واستمتع بالنجاح في التلفزيون والأفلام والأغاني.

 

وفي عام 2007، وصفته مجلة "نيوزويك" بأنه أكثر الممثلين تأثيرا في هوليوود.

 

وتم ترشيحه لـ4 جوائز جولدن جلوب، ولجائزتي أوسكار، وحصل على 4 جوائز جرامي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا