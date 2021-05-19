جينيفر لوبيز تحضر أغاني جديدة وسط أنباء عن عودتها لـ بن أفليك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: لم تسمح المغنية العالمية “جينيفر لوبيز” أن يصرفها لمّ شملها مع “بن أفليك” عن الموسيقى.

فقد شاركت نجمة البوب البالغة من العمر 51 عامًا لقطة لها وهي تسجل أغنية جديدة في الاستوديو عبر حسابها على إنستغرام وكتبت تسمية توضيحية: “متعة الصيف المثيرة قادمة”.

وبحسب موقع “ديلي ميل” ظهرت مغنية Jenny From The Block في الأستديو مندمجة تمامًا حيث كانت تغني بالميكروفون مع سماعات فوق أذنيها. وكانت ترتدي سترة رمادية وأقراطاً دائرية ذهبية وشعرها بذيل حصان منخفض.

من المؤكد أن مشهد عودة “جينيفر” إلى الاستوديو مرحب به من قِبَل العديد من المعجبين ، الذين ينتظرون منذ العام الماضي المزيد من الموسيقى منها.

وكانت أحدث إصدارات “جينيفر” جزءًا من الموسيقى التصويرية لـ Marry Me التي تضمنت تعاونها مع النجم المشارك “مالوما”.

من جهة ثانية، يبدو أن “جينيفر” و”بن” أعادا إحياء اللقب الممنوح لهما كأكثر ثنائي إثارة في هوليوود حيث عاد لقب “جينيفر” لصدارة منصات التواصل الإجتماعى في الآونة الأخيرة بسبب تواصلها مع خطيبها السابق “بن أفليك”، بعد أن قام “بن” برحلة رومانسية مع “جينيفر” الأسبوع الماضي على متن طائرة خاصة إلى منتجع تزلج فاخر في مونتانا، حيث من المعروف أن الممثل يمتلك شاليهًا وقد ظهر الإثنان جنبًا إلى جنب في سيارة دفع رباعي.

وقال أحد المطلعين في صحيفة Us Weekly أن “جينيفر” استمتعت حقًا برحلتها إلى مونتانا وهي حقًا تحب صداقة “بن” مضيفًا أنها لا تحاول الاندفاع نحو أي شيء رومانسي.

قال : “إن “بن” هو حب حياتها. فهي لا تزال تمتلك خاتم الخطوبة الأصلي”.