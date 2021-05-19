“أمازون” تسعى للاستحواذ على كبرى شركات الأفلام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تجري شركة أمازون محادثات للاستحواذ على MGM، التي تعد واحدة من كبرى شركات الأفلام في العالم وصاحبة امتياز أفلام جيمس بوند، مقابل 9 مليارات دولار، وفقا لما أكدته مصادر لصحيفة فايننشال تايمز.

يأتي ذلك، بينما تضررت MGM بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، في حين ظلت دور السينما فارغة في الولايات المتحدة وأوروبا خلال العام الماضي، ما أدى إلى تأجيل إصدار فيلم جيمس بوند No Time To Die أربع مرات.

على جانب آخر، أجرت «نتفليكس» محادثات مع MGM حول الحصول على No Time To Die من أجل عرض الفيلم على المنصة الرقمية، لكن السعر الذي أرادته شركة MGM كان باهظاً للغاية، حسبما أفادت المصادر. ومن المقرر عرض الفيلم في السينما يوم 30 سبتمبر في المملكة المتحدة و8 أكتوبر في الولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، أنفقت أمازون 11 مليار دولار على المحتوى الموسيقي أو الفيديو لمشتركي Prime، ارتفاعاً من 7.8 مليارات دولار في عام 2019.

كما تسعى الشركة أيضاً للحصول على حقوق للرياضة الحية، وإتمام صفقة مع اتحاد كرة القدم الأميركي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار في السنة، وذلك في إطار تخطيط عملاق التجارة الإلكترونية للتوسع في المحتوى الترفيهي.