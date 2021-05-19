في سنّ الـ 50. نعومي كامبل تنجب مولودتها الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أنجبت عارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل البالغة من العمر 50 عامًا مولودتها الأولى.

وشاركت كامبل هذا الخبر السار مع متابعينها عبر صفحتها الخاصة على “إنستغرام”، حيث نشرت صورة لها مع طفلتها، لتنهال عليها التعليقات المهنئة لها ومتمنين لهما الصحة والسعادة.

وكتبت كامبل: “لقد اختارتني نعمة صغيرة وجميلة لأكون والدتها، لذلك يشرّفني أن أحظى بهذه الروح اللطيفة في حياتي. لا توجد كلمات تعبّر عن هذا الرابط القوي الذي أتشاركه اليوم مع ملاكي. لا يوجد أعظم من هذا الحب!”.

وعلقت الممثلة والمغنية الأمريكية ريان ديستني: “يا إلهي !! مبروك! أحبك”.

من جانبها، كتبت الممثلة وعارضة أزياء أمريكية زوي سالدانا: “يا إلهي مبروك! يا لها من نعمة!”.