“فيني كثير”.. نوال الكويتية تعود إلى الرومانسية بنكهة تركية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: سببت جائحة “كورونا” تغيير شركات الإنتاج الغنائي والمطربين إستراتيجية العمل على المديين القصير والطويل. ومع استمرار تداعيات الجائحة واستبعاد عودة قريبة للحفلات الجماهيرية يخطو الجميع بحذر، لاسيما في طرح الأعمال الجديدة.

الفنانة الكويتية نوال أعلنت في وقت سابق عن تأجيل ألبومها وقطعت وعداً بتقديم مجموعة من الأغنيات المنفردة خلال الفترة المقبلة.

وفاجأت نوال جمهورها مساء أول من أمس بأغنية جديدة بعنوان “فيني كثير” من كلمات الشاعرة رحاب، ومن ألحان الفنان مشعل العروج وتوزيع الفنان التركي جيهون جيلكتان الذي أضفى نكهة خاصة، وكانت بصمته واضحة على الأغنية ووتريات العازف التركي اسماعيل تونش بلاك.

الأغنية الجديدة من إنتاج شركة “ون برودكشن” واستطاعت نوال أن تبحر بالجمهور إلى أفق جديد. البعض يرى أن أم حنين عادت إلى منطقة الرومانسية التي تميزت بها لتشدو بإحساس عالٍ بكلمات الشاعرة رحاب التي تقول: “فيني كثير محتاج لك.. صوتي وسواليفي معاك.. ونظرة عيوني اللي نست.. عيني وبكت.. ما همها إلا لقاك”.

وحققت أغنية نوال الكويتية الجديدة 300 ألف مشاهدة بعد يومين فقط على طرحها عبر القناة الرسمية لشركة “ون برودكشن” في موقع “يوتيوب”.