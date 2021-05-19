دينا سمير غانم تدعو لوالديها: "اشف سمير ودلال وامسح عنهما كل ألم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجهت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بالدعاء إلى والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز عبر حسابها على موقع "أنستقرام".

ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة قائلة: "اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي أرح ثم هوّن ثم اشف كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت إنك على كل شيء قدير، يارب الشفاء لكل من قال أستغفر الله وأتوب إليه".

وأضافت قائلة :""اللهم يا من شفيت ضر أيوب وكشفت كرب يعقوب، اشف سمير ودلال وامسح عنهما كل ألم، اللهم أنت أعلم بحالهما ووجعهما، لا شفاء إلا شفائك ولا دواء إلا دوائك، اشف واعف عن جميع مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وفك كرب المكروبين عاجلا غبر آجل يارب".

واختتمت: "لا شفاء إلا شفائك ولا دواء إلا دوائك، اشف واعف عن جميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وفك كرب المكروبين عاجلا غبر آجل يارب".

ويذكر أن عدوى كورونا كانت اجتاحت منزل سمير غانم أثناء تصوير ابنته "دنيا" مسلسل "عالم موازي".

وتأكدت منذ منتصف أبريل/ نيسان الفائت إصابة "دنيا" ووالدتها والمنتج والمخرج هشام جمال، إضافة إلى عدد كبير من نجوم وطاقم التصوير، وتم إيداعهم جميعاً الحجر الصحي المنزلي.

كما كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال "تاج الدين" مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لشؤون الصحة: "المعلومات اللي عندي سمير في مرحلة علاجية تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة والفترة المقبلة هتبين الحالة أخبارها إيه، أما دلال عبدالعزيز، فهي تحتاج إلى متابعة".