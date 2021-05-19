بعد أيام من ارتباط علي غزلان.. منة عرفة تفاجئ جمهورها: "اتخطبت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة خبر خطبتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة الشابة منة عرفة صورة عبر صفحتها الخاصة على تطبيق "أنستقرام" وعلقت عليها قائلة "اتخطبت".



ولكن قبل أن يهنئها الجمهور، قامت بقفل خاصية التعليقات ولم تعلن عن هوية خطيبها وهو الأمر الذي حير الجمهور لمعرفة الأمر.

ومنة عرفة من مواليد 1 مايو/أيار 1999، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال المشاركة في مسلسل "السندريلا" من إخراج سمير سيف وإنتاج عام 2005، وتوهجت بعد ظهورها في فيلم "مطب صناعي" بطولة أحمد حلمي.

كما ظهرت الفنانة إثر ذلك في العديد من الأعمال الفنية كمسلسل "إسعاف يونس" و "شارع 9"، كما سجلت منة حضورها في أغنية "جمالها" للفنان المصري حمادة هلال.

وأثارت صورة منة عرفة جدلا كبيرا خاصة أنها تأتي بعد أيام من إعلان الطبيب و"اليوتيوبر" علي غزلان خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧.

ودارت شائعات حول ارتباط منة عرفة وعلي غزلان عاطفيًا، خلال الفترة الماضية، إذ ظهرا سويا في أكثر من مناسبة، إلى أن حذفا صورهما من حسابات بعضهما على شبكات التواصل الاجتماعي.



