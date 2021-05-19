شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض الفرنسية تستقبل فيلم Nomadland يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دور العرض في فرنسا عرض الفيلم الأمريكي Nomadland إخراج كلوي تشاو، يوم 9 يونيو المقبل وذلك وفقا بموقع imdb، وهو العمل الذي عرض بمهرجان القاهرة في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والفيلم فاز بـ جائزة أوسكارأفضل فيلم، وفازت بطلة العمل فرانسيس مكدورماند بـ جائزة أوسكار أفضل ممثلة، وفازت مخرجة العمل كلوى تشاو، البالغة من العمر39 عامًا، بجائزة أوسكارأفضل مخرج.

فيلم Nomadland بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقررأن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم وعرض بمهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.

اقتنص الفيلم لقب الحصان الأسود في موسم جوائز 2020 -2021، وذلك بعد فوزة بالجوائز التالية Women's Image Network Awards و Women Film Critics Circle Awards، و أفضل فيلم وأفضل مخرجة وأفضل ممثلة وأفصل تصويروأفضل سيناريو من Washington DC Area Film Critics Association Awards، أفضل مخرجة من Virginia Film Festival، أفضل فيلم من Venice Film Festival، أفضل فيلم ومخرجة وممثلة من Vancouver Film Critics Circle، أفضل ممثلة وأفضل تصوير من Utah Film Critics Association Awards، وغيرها من الجوائز العالمية.