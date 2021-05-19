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“يما”.. فيديو يوثق صراخ مراسلة من غارة إسرائيلية مفاجئة على غزة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 07:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

إسلام الزعنون

بصوت عالٍ وبطريقة عفوية ولا إرادية صرخت مراسلة التلفزيون الفلسطيني في غزة إسلام الزعنون بكلمة “يما”، بعد أن فاجأتها غارة للاحتلال الإسرائيلي أثناء استعدادها للخروج في بث مباشر، لكنها عادت وتمالكت نفسها وبثت رسالتها من نفس المكان.

ونشرت إسلام مقطع فيديو يوثق اللحظة عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت في منشور لها قائلة “حين يباغتك الصوت في ذروة تركيزك لاستقاء آخر الأخبار قبل الهواء بقليل.. حين تهتز الأرض من تحتك”.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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