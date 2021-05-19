شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام مستوحاة من قصص يوسف إدريس فى ذكرى ميلاده .. أبرزها الحرام والنداهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمراليوم الذكرى الـ94 على ميلاد أحد القامات الهامة في عالم الأدب القصصي والمسرحي والروائي، رائد القصة القصيرة الكاتب الكبير "يوسف إدريس" والملقب بتشيخوف العرب، الذى ولد في مثل هذا اليوم 19 مايو من عام 1927، رغم دراسته للطب إلا أنه عشق الأدب والكتابة، وبدأ منذ سنوات الدراسة الجامعية في محاولة نشر كتاباته.

استطاع "يوسف إدريس" أن يصنع لنفسه بصمة خاصة ومميزة في رواياته وقصصه القصيرة مما دفع عدد من المخرجين لتحويلها إلى أعمال درامية، ومن أهمها

الحرام

قدمت الفنانة الراحلة فاتن حمامة فيلم بعنوان "الحرام"، وهو عن رواية للكاتب يوسف إدريس تحمل نفس الاسم، دارت أحداث الفيلم حول عزيزة وزوجها عبد الله اللذان يعملان ضمن عمال التراحيل، يصاب الزوج بالمرض الذي يقعده عن العمل، وتتعرض عزيزة للاعتداء وتحمل إلا أنها تنجح في إخفاء حملها، لأنها لا تستطيع الكشف عنه بسبب معرفة الجميع بمرض زوجها وتتوالى الأحداث إلى أن تموت عزيزة، الفيلم من بطولة فاتن حمامة وعبدالله غيث وزكى رستم، إخراج هنري بركات.