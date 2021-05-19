أول لقاء بين بلينكن ولافروف.. اجتماع بايدن بوتين على الطاولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الوزير أنتوني بلينكن سيلتقي الأربعاء نظيره الروسي سيرجي لافروف للمرة الأولى.

وأوضح برايس في بيان أن " الاجتماع الثنائي سيعقد بعد الحدث النهائي لمجلس القطب الشمالي مساءً، وسيوفر فرصة لاختبار اقتراح ما إذا كنا نستطيع تحقيق علاقة مع موسكو أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها".



وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أنه تم ترتيب الاجتماع المباشر بين لافروف وبلينكن لبحث "قضايا رئيسية للعلاقات المتبادلة وجداول الأعمال الدولية".

ومن بين الموضوعات المتوقع مناقشتها عقد اجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الأمريكي اقترح أن يجتمع الرئيسان في دولة ثالثة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان بوتين سيقبل الدعوة.