شكرا لقرائتكم خبر عن الدور بينادى صاحبه..شاهين بدلاً من صلاح منصور والملك مكان مرسى فى باب الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الدور بينادى صاحبه"..مقولة تنتشر فى الوسط الفنى لتؤكد أن كل دور فنى قد يرشح له أكثر من فنان حتى يصل إلى الفنان المناسب الذى يؤدى هذا الدور، ويتناسب معه، وأن العديد من الأدوار قد يلعب فيها الحظ والصدفة حتى تصل للفنان الذى يقوم بها وكثير من الأدوار والشخصيات التى حققت نجاحاً كببيراً فى العديد من الأعمال الفنية ورسخت فى أذهان الجماهير وكانت علامات بارزة فى مشوار الفنانين الذين قاموا بها، لم يكن هؤلاء الفنانين هم المرشحون الأوائل لها ولكن رشح لها فنانون أخرون ولكنهم اعتذروا أو حالت ظروف معينة دون قيامهم بها، فكتب لها النجاح والخلود والجماهيرية على يد أبطال أخرين.

ومن بين الأفلام الهامة التى حققت نجاحاً كبيراً فيلم "باب الحديد" وصنف فى المركز الرابع ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية، وقام ببطولته وحش الشاشة فريد شوقى والفنانة الكبيرة هند رستم وقام فيه بدور قناوى المخرج العالمى يوسف شاهين ، وكان أول فيلم يخوض فيه يوسف شاهين تجربة التمثيل، ولكن هل تعلم أن يوسف شاهين وحتى وحش الشاشة فريد شوقى لم يكونا مرشحين للمشاركة فى الفيلم، وهو ما كشفته بسنت رضا ابنة الفنانة الكبيرة هند رستم فى حوار لليوم السابع.

وكشفت ابنة هند رستم لليوم السابع أن والدتها أقنعت المخرج يوسف شاهين بالتمثيل لأول مرة فى فيلم باب الحديد.

وقالت بسنت رضا :" كان الفنان صلاح منصور هو المرشح لأداء دور قناوى، ولكنه كان مسافراً فاقترحت والدتى على يوسف شاهين أن يقوم بهذا الدور وأقنعته وحقق نجاحا كبيرا فيه".

وقالت الابنة بامتنان: «أمى كان عندها رؤية وبُعد نظر»، مشيرة إلى أن الفنان محمود مرسى كان مرشحا لبطولة الفيلم وأداء شخصية أبوسريع ولكنه اعتذر فاستعان المخرج يوسف شاهين بوحش الشاشة فريد شوقى».