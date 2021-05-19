شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يحضر لمسلسل إثارة وتشويق جديد بعد نجاح "فى يوم ليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الفنان أحمد رزق على التحضير لمسلسل جديد ينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وذلك بعد نجاح مسلسله الأخير "فى يوم وليلة" الذى تم عرضه على قناة ON فى شهر فبراير الماضى، على أن يتم الاعلان عن العمل خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من كافة تفاصيله.

وظهرأحمد رزق كضيف شرف فى مسلسل "القاهرة كابول" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى على قناتى CBC والحياة، والذى تناول قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة.

يذكر أن أحمد رزق قدم آخر أعماله مسلسل "فى يوم وليلة"، وشارك فى بطولته أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

مسلسل "فى يوم وليلة"، سجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل "خط الإيد" وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.