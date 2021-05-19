شكرا لقرائتكم على خطى محمد رمضان.. فنانة مصرية داخل كابينة طائرة خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثارت الممثلة المصرية هنا الزاهد الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشرت صورتها في قمرة قيادة طائرة خاصة على كرسي مساعد الطيار، مما أعاد للأذهان أزمة الفنان محمد رمضان الشهيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر.

ونشرت الفنانة الشابة عبر حسابها على "انستغرام" صور جديدة لها من رحلة سياحية، وهى تجلس في بجوار قائد طائرة خاصة.

وتفاعل الكثير على الصور، فيما كثرت التساؤلات حول مدى قانونية وجودها في قمرة القيادة.

يشار إلى أن النجم محمد رمضان كان نشر صورة من داخل كابينة طائرة يقودها الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ما تسبب بإقالة الأخير من عمله.

وتوفي قبل 3 أسابيع، الطيار صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، إثر تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه، وذلك بحسب ما أعلن حساب على موقع "فيسبوك"، منسوب لأحد أقارب الطيار الراحل.

ضرر.. وتعويض.. ثم وفاة

وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران المدني ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها، بعدها دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بـ "أبو اليسر".

الطيار الراحل أشرف أبو اليسر

وتعرض محمد رمضان مؤخراً لحملة انتقادات كبيرة بسبب عدة تصرفات وصفت بـ "غير اللائقة والمستفزة"، خصوصاً بعد رده على قرار المحكمة بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار، حيث نشر مقطع فيديو له يرمي دولارات في حمام السباحة، و كان أحد أبرز المنتقدين له في هذه الواقعة الإعلامي عمرو أديب، وجاء رد رمضان على أديب بطريقة أغضبت الأخير ودفعته إلى إعلانه مقاضاة رمضان أيضاً.

ودعا الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، محمد رمضان إلى دفع التعويض الذي طالب به الطيار كاملاً لأسرته، ومحاولة تعويضهم بعض ما خسروه، و إبداء بعض الندم والمشاعر الطيبة حتى لا يخسر جمهوره.