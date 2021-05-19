شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إصابة ماجد الكدوانى بمرض جلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت صور للفنان ماجد الكدوانى مؤخرا وتبدو أنه مصاب بمرض جلدى، وهذا ما نفاه ابنه يوسف في تصريحات لـ"الخليج 365"، قائلا: "والدى بخير ولا يعانى من أى أمراض، والصورة المنتشرة قديمة من فيلم تراب الماس.

وأضاف يوسف الكدوانى: "في حساب مزيف ينتحل صفة والدى ونشر عددا من الصور من كواليس فيلم تراب الماس باعتبارها حديثة وهذا ليس صحيحا".





وقال الفنان ماجد الكدوانى، مؤخرا إن سبب نجاح شخصيته في مسلسل الاختيار 2، يعود أولا إلى "بركة ربنا"، وثانيا أن هناك العديد من الأشخاص وأبطال مسلسل الاختيار 2 مثل الفنان كريم عبد العزيز، وهانى سرحان ومخرج العمل بيتر ميمي.

وأضاف إلى أن كلهم نقلوا العديد من خبراتهم والتي عمل عليها حتى خرجت الشخصية بهذا الشكل، مشيرا إلى وجود كيميا بينه وبين الفنان أحمد مكى، وكذلك الفنان كريم عبد العزيز، وهذا الأمر هو توفيق من عند الله عز وجل، مضيفا أنه لم يلتق بالشخصية الحقيقية التي جسيدها في العمل.

وتابع الكدوانى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مهنة التمثيل مهنة مقدسة، وتقوم على أمرين أساسيين؛ هما المصداقية والأمر الثاني هو فكرة الاختيار، فهي من أهم الأمور التي يجب على أن يراعيها الممثل، مضيفا إلى أن الممثل سيسأل أمام الله عما قدمه للجمهور والرسالة التي أراد توصيلها.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.