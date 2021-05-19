شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دى أرماس تصور عملاً جديدًا فى جزيرة إسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة آنا دى أرماس حبيبة النجم بن أفليك السابقة، وهي تصور إعلانا تجاريا في جزيرة إسبانية تدعي Mallorca، وظهرت أرماس بكامل أناقتها مرتدية مايو من اللون الأزرق، وذلك وسط الأنباء التي تتداول عودة حبيبها السابق بن أفليك إلى حبيبته السابقة جنيفر لوبيز.

وأكد تقرير جديد أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز والنجم بن أفليك لم يعودا لعلاقتهما، إلا بعدما أنهت لوبيز علاقتها بخطيبها أليكس رودريجيز، وقال مصدر مقرب من لوبيز 51 عامًا لمجلة People "لم تر بن حتى انتهى الأمر مع أليكس".

وجاءت تصريحات المصدر بعد ظهور العديد من الأخبار التى تزعم وجود علاقة بينهما ، فبعد 17 عامًا من إنهاء علاقتهما، قام النجمين برحلة رومانسية إلى منتجع تزلج فاخر، حيث نشر موقع ديلى ميل صورا حصرية تظهرهما فى أحد المطارات معًا.

ويبدو أن جينيفر 51 وبن 48 عامًا أعادا إحياء اللقب الممنوح للزوجين مرة أخرى كأكثر ثنائى إثارة في هوليوود.