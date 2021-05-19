في أشد الحاجة للدعاء.. رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الإعلامي رامي رضوان تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وقال رضوان خلال تقديمه برنامجه "مساء dmc” بعد غياب لفترة بسبب تواجده مع حماه وحماته قائلا: "أنا متأكد إن في أول ظهور ليا، فيه ملايين مستنين مني أقول إيه الأخبار، ومش ببالغ لما أقول ملايين، لأن الحقيقة كم المكالمات اللى تلقيتها أنا وكل أفراد الأسرة من كل حتة في العالم، مكنش مفاجأة".

وأضاف رامي: "هؤلاء النجوم ليهم رصيد كبير جدا جدا جدا عند المصريين والعرب حتى اللي موجودين خارج المنطقة العربية".

وتابع: "في كل الأحوال، احنا لا زلنا زي الأيام اللي فاتت، في أشد الحاجة لدعاء حضراتكم، وأنا عارف إن كل الناس بتدعي، ولا يغير القدرإلا الدعاء، وبإذن الله ربنا يتقبل دعاء العالم، ويتماثلون للشفاء".

وتعرض النجم سمير غانم لوعكة صحية مؤخرا، تسببت فى نقلهإلى المستشفى، وتدهور حالته الصحية، بينما أصيبت دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، الذي تسبب في تدهور حالتها الصحية، ونقلها هي الأخرى إلى المستشفى.