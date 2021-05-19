هاجر أحمد عفوية وريهام أيمن بـ"ضفائر".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال قضاء عطلته الصيفية في أحد الدول.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس مرسوم عليها صورة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

بسنت صيام

نشرت الفنانة الشابة بسنت صيام صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" أبيض.

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال من أمام حمام السباحة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لها ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"ضفائر"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضع لها لإحدى المجلات.

محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها على "مرجيحة".

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل عفوي.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.