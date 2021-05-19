هبة مجدي تهنئ زوجها بعيد ميلاده "كل سنة وأنت حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فوة:

هنأت الفنانة هبة مجدي زوجها الملحن محمد محسن بعيد ميلاده الموافق اليوم.

ونشرت هبة صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"كل سنة وأنت بصحة وراحة بال، كل سنة وأنت فنان راقي ومميز وصوتك يملى الدنيا غنا ونجاحات، كل سنة وأنت أب رائع وحنين، كل سنة وأنت حبيبي ومعايا وربنا ما يحرمنا منك أبدا".

ومن ناحية أخرى شاركت هبة مجدي في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، سمية الخشاب، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.