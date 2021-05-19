فن ومشاهير

جمال عبدالناصر يوجه الشكر لوزارة الصحة والمهن التمثيلية بسبب زوجته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه الفنان جمال عبدالناصر الشكر للدكتورة هالة زايد وزير الصحة والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين بعد نقل زوجته الفنانة فاطمة الكاشف إلى المستشفى.

وكتب "عبدالناصر"، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": " كل الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ود. أشرف زكى والزميلة الفاضلة نهال عنبر، ود. طارق السيد مدير مستشفى العجوزة لاهتمامهم البالغ بحالة فاطمة حيث تم حجزها في العناية ومتابعة حالتها وربنا يتمم شفاها على خير، وربنا يحفظكم جميعًا، ودعواتكم بالشفاء".
وكانت تعرضت الفنانة فاطمة الكاشف لأزمة صحية عقب إصابتها بفيروس .


وأصيبت فاطمة الكاشف بفيروس كورونا في إبريل الماضي بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجرتها.

الكاشف هي زوجة الفنان جمال عبدالناصر، شاركت مؤخرا في بطولة مسرحية عيلة الفقري، تأليف أحمد الملواني، إخراج محمد متولي، بطولة محمد الصاوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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