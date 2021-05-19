بخلاف كومان.. 4 نجوم ضحايا موسم برشلونة الكارثي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

يبدو أن مدرب برشلونة، رونالد كومان لن يكون الضحية الوحيدة للموسم الكارثي للفريق، وفقدانه الفرصة للمنافسة على لقب الدوري، وإنما هناك أربع نجوم ينوي رئيس النادي، خوان لابورتا، التخلص منهم قبل بداية الموسم المقبل، كشفت تقارير إعلامية إسبانية.

وبينت التقارير أن النجوم الأربع هم “سيرجيو بوستكاتس” و”سيرجيو روبيرتو” و”جيرارد بيكيه” و”إنطوان جريزمان”، لافتةً إلى أن قرار التخلص من اللاعبين الأربعة جاء بسبب انخفاض مستوهم في الملعب، بالإضافة إلى رغبة برشلونة بتأمين سيولة نقدية من عملية البيع تساعده في مواجهة أزمة الديون.

يذكر أن عدة مصادر مقربة من النادي الكتلوني قد أكدت أن إدارة النادي تخطط لإقالة “كومان” بعد التائج المخيبة لا سيما بعد عجز الفريق عن تحقيق سوى انتصار واحد في الجوالات الخمس الأخيرة من الليغا، ليخرج من المنافسة، التي انحصرت بين قطبي العاصمة مدريد.

إلى جانب ذلك، لفتت الصحف الإسبانية إلى أن اجتماعاً سيعقد بين اللاعبين الأربعة ورئيس النادي خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرةً إلى أن الأخير سيخيرهم بين تخفيض الرواتب أو ترك النادي.

يذكر أن الغموض لا يزال محيط بمستقبل نجم الفريق، الأرجنتيني، “ليونيل ميسي”، حيث أشارت بعض التقرير إلى أن اللاعب يفكر بالانتقال إلى نادي باريس سانجيرمان الفرنسي، مع نهاية عقده الصيف الجاري، خاصة في ظل عدم رضاه عن النتائج، التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي.