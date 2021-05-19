الفنانة ديما بياعة تصدم جمهورها.. “لست سورية”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

قالت الفنانة ديما بياعة أنها ليست سورية الأصل، وإنما والدها هو فلسطيني الأصل ومصري الجنسية، لافتةً إلى أن كل أفراد عائلتها يحملون الجنسية المصري.

وتركت تصريحات بياعة صدمة لدى جمهورها، على اعتبار أنها معروفة بكونها ممثلة سورية وتقدم في البرامج والمسلسلات وفقاً لذلك، خاصةً وأنها ابنة الفنانة السورية الشهيرة، “مها المصري”.

في ذات السياق، أعربت بياعة عن سعادتها في دورها، الذي قدمته في الدراما المصرية من خلال مسلسل فارس بلا جواز، مؤكدةً رغبتها بتكرار تلك التجربة، وأنها تفضل القيام بدور فتاة سورية تعيش في مصر.

كما كشفت “بياعة” أنها سابقاً تلقت عدة عروض للعمل في الدراما المصرية إلا أنها لم توافق عليها كونها كانا تبحث دائما عن دور قوي، وتريد تجسيد دور فتاة سورية تعيش في مصر.

يذكر أن بياعة ظهرت واشتهرت في الدراما السورية منذ بداية ظهوره الفني، حيث شاركت بعشرات المسلسلات والاعمال الدرامية السورية، منها الفصول الأربعة وبنات أكريكوز وصبايا، كما أنها كانت متزوجة من الفنان السوري، “تيم حسن” لتتزوج بعدها من زوجها الحالي “أحمد الحلو”.

يشار إلى أن بياعة تنحدر من عائلة فنية شهيرة في سوريا، فإلى جانب والدتها وطليفها، فإن خالتها الفنانة السورية الشهيرة، “سلمى المصري” تعتبر من أعمدة الدراما السورية ومؤسسيها.

وكان العديد من الفنانين المقيمين في سوريا، قد كشفوا خلال السنوات القليلة الماضية، أنهم من أصول غير سورية، وأن بعضهم لم يحصل على الجنسية حتى الآن، بينهم الفنان الكبير “أيمن رضا” والفنان “طارق مرعلي” وبنته الممثلة “هيا مرعشلي”.