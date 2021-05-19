66% من الأمريكيين يعتقدون بأن الحكومة تخفي عنهم حقيقة وجود الكائنات الفضائية!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 01:10 صباحاً - يعتقد ما يقرب من ثلثي جميع الأمريكيين أنّ الحياة خارج كوكب الأرض موجودة وبأنّ الحكومة الأمريكية لا تخبرهم بالحقيقة الكاملة ، وفقاً لمسح نشرته CBS News حديثاً.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تشير نتائج الاستطلاع إلى زيادة حادة عن آخر مرة طرحت فيها محطة الأخبار نفس السؤال في عام 2017.

في ذلك الوقت ، كان 56 في المائة فقط من المستطلعين يعتقدون أنه هناك حياة ذكية على كواكب أخرى مقارنة بنسبة 66 في المائة الذين يؤمنون بذلك اليوم.

في عام 2010 ، اعتقد أقل من نصف المجيبين أنّ الحياة خارج كوكب الأرض موجودة ، مما عرض مدى تغير المشاعر الشعبية بشكل كبير في السنوات الأخيرة حول الموضوع الذي كان يعتبر سابقاً من المحرمات .

قامت CBS بمسح طال 1,009 شخصاً من البالغين عبر الهاتف في جميع أنحاء البلاد بين 23 و 28 مارس.

وقال نيك بوب، الموظف السابق ومحقق في الأجسام الطائرة المجهولة (UFO)في وزارة الدفاع البريطانية ل MailOnline.com عبر البريد الإلكتروني: “أنا سعيد بنتائج الاستطلاع الجديدة هذه ، لكنني لست مندهشاً”.

“إنها تعكس الاحترام المكتشف حديثاً الذي يتمتع به موضوع الأجسام الطائرة المجهولة. لقد خرج الموضوع من الهامش إلى العلن بشكل رئيسي، بسبب سلسلة مذهلة من الاكتشافات التي حدثت في السنوات الثلاث الماضية.”

يعتقد 73 في المائة من المجيبين على الاستطلاع أنّ الحكومة الأمريكية تعرف معلومات أكثر مما تنشره حول هذا الموضوع ، وهو رقم قال عنه بوب أنه ” ملفت للنظر بشكل خاص.”

وتابع قائلاً: “قد يعكس هذا جزئياً السخرية العامة بشأن الحكومة ، لكنني أعتقد بشكل أساسي أنه رد فعل على الأحداث الأخيرة، نفت الحكومة الأمريكية لسنوات أي اهتمام رسمي أو تورط مع هذا الموضوع ، وقالت إنّ التحقيقات توقفت في نهاية عام 1969 عندما تم إغلاق مشروع الكتاب الأزرق”.

“ثم تم الكشف عن وجود AATIP (برنامج تحديد تهديدات الفضاء المتقدمة) ، إلى جانب مقاطع الفيديو التابعة للبحرية الأمريكية ، فأدرك الناس أنهم تعرضوا للكذب. كان أصحاب نظريات المؤامرة الذين زعموا أنه هناك برنامجاً حكومياً سرياً على حق طوال الوقت.”

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد ثلث الذين شملهم الاستطلاع أنّ الاتصال مع الحياة خارج كوكب الأرض سيحدث خلال فترة حياتهم.

يعتقد عشرة بالمائة أنه تم بالفعل إجراء اتصال ، على الرغم من أنّ النتائج لم تحدد متى أو أين حدث هذا الاتصال.

ويعتقد أربعة وعشرون في المئة من المستطلعين أنّ الاتصال سيحدث في السنوات ال 100 المقبلة في حين يؤمن ستة في المئة بوجود المخلوقات الفضائية، لكن البشرية لن تتواصل معهم أبداً.

تم استبدال مصطلح UFO مؤخراً بمصطلح “ظاهرة جوية مجهولة الهوية” ، خاصة في ضوء قيام البنتاغون الأمريكي برفع السرية عن ثلاثة مقاطع فيديو في أبريل 2020.

وقد تم الاعتراف سابقاً بهذه اللقطات على أنها حقيقية من قبل البحرية ، وهي تتألف من ما سجله الطيارون على أجهزة استشعار الفيديو الخاصة بهم خلال رحلات التدريب في عامي 2004 و 2015.

تم نشر اثنين من المقاطع لأول مرة في عام 2017 من قبل صحيفة نيويورك تايمز والثالث من قبل أكاديمية To The Stars في عام 2018، وهي مجموعة متخصصة في الظواهر غير المبررة أسسها عازف جيتار فرقة Blink-182 توم ديلونج.